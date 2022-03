Πόλεμος στην Ουκρανία: Προσωρινή παύση στις διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν αύριο (15/3)

«Ο λόγος για τις διαφωνίες μας οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα», είπε o Ζελένσκι αποκαλώντας εκείνο της Ρωσίας «απόλυτης καταπίεσης της δικής της κοινωνίας».

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διακόπηκαν και θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη, ανέφερε ένας από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Twitter.

«Έγινε μια τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και για αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP