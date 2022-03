Έκανε ρεπορτάζ για τον «πιο επικίνδυνο δρόμο» και κατέγραψε live τροχαίο με εγκατάλειψη (vid)

Την ώρα της ζωντανής σύνδεσης από τον «πιο επικίνδυνο δρόμο του Λος Άντζελες» έγινε και άλλο τροχαίο, με το ένα όχημα να φεύγει.

Η διασταύρωσε των οδών Hoover και 84th Street έχει χαρακτηριστεί ως «ο πιο επικίνδυνος» δρόμος στο Λος Άντζελες λόγω των πολλών τροχαίων που λαμβάνουν χώρα εκεί.

Ένα τέτοιο έγινε και στις 26 Φεβρουαρίου, όταν οδηγός χτύπησε έναν πατέρα που κουβαλούσε το 2 ετών μωρό του και έφυγε από το σημείο, χωρίς να βοηθήσει τα θύματά του.

Για τον εντοπισμό του ανθρώπου που ευθύνεται για τον θάνατο του άνδρα (το μωρό επέζησε), οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, προσφέροντας μάλιστα αμοιβή 50.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία.

South Traffic Detectives seeking help from our community on a fatal hit and run collision; that occurred on Hoover and 84th Street. If anyone can provide additional information please contact South Traffic Detectives 323-421-2500. pic.twitter.com/fzGfJzNMQm

Το «KTLA» και ο Gene Kang βρέθηκαν εκεί για να μεταφέρουν ρεπορτάζ από το σημείο και έγιναν μάρτυρες ακόμα ένα τροχαίου, καθώς την ώρα που ήταν ζωντανά στον αέρα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με το ένα μάλιστα να αποχωρεί χωρίς να σταματήσει.

Δείτε το χαρακτηριστικό video...

Crazy crash! I was covering a fatal hit & run story yesterday. I was pointing out one of the most dangerous streets in #LosAngeles (Hoover & 84th Street) - then this happened! We called 911, helped the victims and @LAPDHQ has this video and the license plate. Stay safe! @KTLA pic.twitter.com/syzh09UnSK