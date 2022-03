Η Shell ζητά συγγνώμη και ανακοινώνει ότι θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό αέριο

Η Shell ακολούθησε το παράδειγμα άλλων εταιριών, όπως της BP που είπε ότι εγκαταλείπει το ποσοστό της 19,75% στον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Rosneft.

Η Shell ζήτησε σήμερα συγγνώμη για το ρωσικό αργό που αγόρασε την περασμένη εβδομάδα και ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει πλήρως από την όποια ανάμειξή της σε ρωσικούς υδρογονάνθρακες λόγω της εισβολής της χώρας στην Ουκρανία.

«Έχουμε έντονη επίγνωση ότι η απόφασή μας την περασμένη εβδομάδα να αγοράσουμε φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου… δεν ήταν η σωστή και ζητούμε συγγνώμη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell Μπεν βαν Μπούερντεν.

Shell announces intent to withdraw from all Russian oil & gas, aligned with new government guidance.



As an immediate first step, we will stop all spot purchases of Russian crude oil, shut service stations, aviation fuels & lubricants operations in Russia.