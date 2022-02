Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας μετά από 7 ώρες: Ορίστηκε νέος γύρος

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για το αν υπήρξε κάποιου είδους συμφωνία.

Ύστερα από 7 ώρες και τρεις γύρους διαπραγματεύσεων, ολοκληρώθηκαν στο Γκόμελ της Λευκορωσίας οι συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για κατάπαυση πυρός!

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για το αν υπήρξε κάποιου είδους συμφωνία από τις δύο πλευρές ούτε οι απαιτήσεις τους.

Όπως μεταδίδει το Reuteurs οι εκπρόσωποι των δύο χωρών θα επιστρέψουν στις χώρες τους προκειμένου να ενημερώσουν τους πολιτικούς τους ηγέτες, να λάβουν περαιτέρω οδηγίες και να προχωρήσουν σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών τις επόμενες μέρες.

