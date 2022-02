Ολοκληρώθηκαν μετά από περισσότερες από τρεις ώρες οι διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Ολοκληρώθηκαν ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στο Γκόμελ της Λευκορωσίας και πλέον οι δύο πλευρές μπαίνουν στον τρίτο γύρο των συζητήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για το αν υπήρξε κάποιου είδους συμφωνία από τις δύο πλευρές ούτε οι απαιτήσεις τους.

Σύμφωνα με το Reuters σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, τόνισε ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία συνεχίζονται.

Negotiations between the Ukrainian and Russian delegations are still ongoing. In a few minutes, the third round will begin.