Πριν γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας ο Ζελένσκι είχε κερδίσει το Dancing With The Stars (vid)

Εκτός από κωμικός ο Βολόντομιρ Ζελένσκι στο παρελθόν έχει λάβει μέρος στο Dancing With The Stars, κερδίζοντας μάλιστα την πρώτη θέση.

Ο Βολόντομιρ Ζελένσκι έχει συγκεντρώσει πάνω του την προσοχή όλου του πλανήτη, μετά και την απόφαση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να έρχονται στην επιφάνεια διάφορες λεπτομέρειες για το παρελθόν του.

Λεπτομέρειες τις οποίες μπορεί οι πολίτες της χώρας του να γνωρίζουν, όχι όμως και οι υπόλοιποι.

Εκτός λοιπόν από τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε σε ένα τηλεοπτικό σίριαλ, στο οποίο έκανε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, ο 44χρονος κατά το παρελθόν έχει λάβει μέρος και στο Dancing With The Stars...

Και όχι απλά συμμετείχε, αλλά το κέρδισε κιόλας, έχοντας ως παρτενέρ την Olena Shoptenko, με την οποία άφησε στην δεύτερη θέση το δίδυμο της Natalia Mohylevska και Vladyslav Yama.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr