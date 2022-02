Ο χάρτης με τον τεράστιο κύκλο που κάνουν τα ρωσικά αεροπλάνα για να μην περάσουν από τον εναέριο χώρο της Ε.Ε.

Η απόφαση της Ε.Ε. να κλείσει τον εναέριο χώρο για τα αεροπλάνα της Ρωσίας, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Μεγάλη κυκλική διαδρομή αναγκάζονται να ακολουθήσουν οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες από και προς το θύλακα του Καλίνινγκραντ, στη Βαλτική Θάλασσα εξαιτίας της απόφασης των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κλείσουν τους εναέριους χώρους τους για τα αεροσκάφη της Ρωσίας.

As the airspace above Poland and Czechia is unavailable to flights by Russian airlines, Aeroflot flight #SU2466 has to add about 70 minutes of flight time in order to reach Budapest https://t.co/OtjxMWVvpf pic.twitter.com/UHxxw1hQDp