Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων που εισέβαλαν στη χώρα την Πέμπτη.

H Google της Alphabet Inc επιβεβαίωσε χθες ότι απενεργοποίησε προσωρινά μερικούς χάρτες της Google Maps για την Ουκρανία, καθώς προσφέρουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κίνηση στους δρόμους, αλλά και αναφορικά με την παρουσία του κόσμου σε διάφορες περιοχές.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ενέργεια αυτή για την απενεργοποίηση του φίλτρου της κίνησης στους δρόμους που προσφέρει η Google Maps, αλλά και της παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για την παρουσία του κόσμου σε πολυσύχναστα σημεία, όπως πολυκαταστήματα ή εστιατόρια της Ουκρανίας για την ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων στη χώρα, έπειτα από σχετικές διαβουλεύσεις που είχε με τις πηγές της πληροφόρησης που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών αρχών.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL