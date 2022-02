Τι είναι η Starlink που ενεργοποίησε ο Elon Musk στην Ουκρανία

Ο Elon Musk απάντησε στο αίτημα του Ουκρανού αντιπροέδρου, Μακαΐλο Φεντόροφ, για βοήθεια στη χώρα. Τι είναι, όμως, η Starlink που ενεργοποίησε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας;

Το μεσημέρι του Σαββάτου (26/2) ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Μιχαΐλο Φεντόροφ, έκανε έκκληση στον Elon Musk για παροχή βοήθειας στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω ενός tweet έκανε mention τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, γράφοντας πως «ενώ προσπαθείτε να αποικίσετε τον Άρη, η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει την Ουκρανία! Ενώ οι πύραυλοί σας προσγειώνονται επιτυχώς από το Διάστημα, οι ρωσικοί πύραυλοι επιτίθενται σε Ουκρανούς πολίτες! Σας ζητάμε να παρέχετε στην Ουκρανία σταθμούς Starlink και να απευθυνθείτε στους υγιείς Ρώσους να σταθούν».

Η απάντηση του Musk ήταν άμεση. Λίγη ώρα αργότερα, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας SpaceX έστειλε μήνυμα στον Φεντόροφ αναφέροντας πως «η υπηρεσία Starlink είναι πλέον ενεργή στην Ουκρανία. Περισσότεροι τερματικοί σταθμοί βρίσκονται καθ' οδόν». Τι είναι ακριβώς, όμως, το σύστημα που ενεργοποίησε στην Ουκρανία;

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.