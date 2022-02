Eurovision 2022: Αν νιώθετε ότι γεράσατε, οι The Rasmus πάνε Τορίνο! (vid)

Ναι, τους ξέρετε, τους έχετε ακούσει και τώρα θα τους δείτε και στην Eurovision! Οι The Rasmus θα ροκάρουν στο Τορίνο για χάρη της Φινλανδίας με το "Jezebel", που γράφτηκε στη Φολέγανδρο!

Σαν χθες έμοιαζε που οι The Rasmus συστήθηκαν στο κοινό με το "In The Shadows" (2003) και πιτσιρίκια το βλέπαμε διαρκώς να παίζει στο Alter, και όχι μόνο, για να ακολουθήσει λίγο αργότερα το "Sail Away" (2005) και το "Living In A World Without You" (2008). Αν πείτε ότι δεν τα έχετε σιγοτραγουδήσει, δεν θα σας πιστέψουμε.

Από τότε έχουν περάσει 19 χρόνια (!), ο frontman Lauri Ylönen δεν είναι πια 23, αλλά 42 κι έχει αφήσει πίσω του ξανθό μαλλί, ενώ οι The Rasmus κάνουν δυνατό comeback στην Eurovision με το "Jezebel".

Με μία αλλαγή στη σύνθεσή τους, αφού ο κιθαρίστας Pauli Rantasalmi αποχώρησε, καθώς «θέλω να βρω νέες περιπέτειες και προκλήσεις στη ζωή μου», και η εκρηκτική Emppu Suhonen πήρε τη θέση του, οι The Rasmus θα εκπροσωπήσουν την Φινλανδία στην Eurovision 2022.

Τι σημαίνει "Jezebel";

Σύμφωνα με το συγκρότημα, το "Jezebel" είναι ένα τραγούδι για τις δυνατές, ανεξάρτητες γυναίκες που χαράζουν τη δική τους πορεία.

«Η Jezebel ήταν ένας βιβλικός μπελάς, που έκανε τα πράγματα με τον δικό της τρόπο κι έφερνε αναστάτωση. Θέλαμε να τη συστήσουμε στον σημερινό, μοντέρνο κόσμο. Είναι ένα κορίτσι που παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να ρωτάει, ένα ελεύθερο πνεύμα. Το τραγούδι είναι επίσης λίγο "πιασάρικο", κάτι ασυνήθιστο για τους The Rasmus», είπε σχετικά ο Lauri Ylönen.

Την παρουσίαση του "Jezebel" ολοκληρώνει αρμονικά κι εξίσου δυναμικά η Emppu Suhonen, η οποία έχει αναλάβει χρέη κιθαρίστα. Το solo της ξεσηκώνει (θα θέλαμε περισσότερο!) και τα μέλη του συγκροτήματος τονίζουν πως έφερε μια πνοή που χρειαζόταν και πως το τραγούδι γίνεται ακόμα πιο «παιχνιδιάρικο» μαζί της, καθώς παίρνει το ρόλο της "Jezebel".

Γραμμένο σε ελληνικό νησί από τον συνθέτη των επιτυχιών

In the shadows no more! The Rasmus will represent Finland at #Eurovision 2022 with the song Jezebel! 🇫🇮



Find out more about tonight's @Yle_UMK over at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/Eof6ep2DeO February 26, 2022

Το rock τους κομμάτι ενθουσίασε αμέσως το κοινό, το οποίο, μαζί με την κριτική επιτροπή του εθνικού διαγωνισμού Uuden Musiikin Kilpailu 2022, το έφερε στην πρώτη θέση με 310 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας ακράδαντα τον τίτλο του φαβορί - το 2ο "Hurricane" της Cyan Kicks είχε 221 βαθμούς.

Το τραγούδι γράφτηκε στη Φολέγανδρο (!) από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Lauri Ylönen, και τον συνθέτη των επιτυχιών, Desmond Child και κυκλοφόρησε επίσημα στις 18 Ιανουαρίου.

Όπως έχει αναφέρει ο Desmond Child «ο Lauri με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "πρέπει να γράψω το καλύτερο τραγούδι σε όλο τον κόσμο! Θα το κάνεις μαζί μου;", του απάντησα "ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι στη Φολέγανδρο" κι είπε "Ok, έρχομαι αμέσως εκεί!"». Όσο για το κομμάτι, πρόσθεσε πως «είναι μια ωδή στις δυνατές γυναίκες του σήμερα, που κατέχουν το σώμα τους, έχουν στα χέρια τους τον αισθησιασμό και την σεξουαλικότητα τους και είναι αποφασισμένες για ισότητα».

Και ποιος είναι αυτός ο Desmond Child, για όσους δεν τον ξέρουν; Αρκεί να πούμε ότι έχει γράψει τραγούδια για τους Kiss, Bon Jovi, Aerosmith, Alice Cooper και Ricky Martin. Σίγουρα έχετε τραγουδήσει, ας πούμε, τα "I Was Made For Loving You", "I Hate Myself For Loving You" και "You Give Love A Bad Name" σε μια έξοδο, έτσι δεν είναι;

Τώρα, θα μάθετε και το "Jezebel"!