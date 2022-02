Eurovision 2022: Η EBU ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της Ρωσίας!

Η EBU, της οποίας προϊόν είναι η Eurovision, ανακοίνωσε επίσημα τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την διοργάνωση του Τορίνου.

Η πίεση ήταν μεγάλη και τελικά η EBU ενέδωσε. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η Ρωσία δεν θα συμμετέχει στη φετινή Eurovision, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αυτό ήταν αίτημα αρκετών χωρών, οι οποίες τις τελευταίες ώρες έβγαζαν ανακοινώσεις η μία μετά την άλλη, για αποκλεισμό της συμμετοχής της Ρωσίας, καθώς έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα πρεσβεύει ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού.

The EBU has issued the statement below regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022



