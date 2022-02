Αρνητική απάντηση της Eurovision στην Ουκρανία για αποκλεισμό της Ρωσίας από τον διαγωνισμό

Και οι δύο χώρες είναι ευπρόσδεκτες στην 66η Eurovision που θα γίνει τον Μάιο στο Τορίνο, σύμφωνα με τους ιθύνοντες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού.

Από το πρωί της Πέμπτης άρχισαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, με τις αποκαρδιωτικές εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου και να προκαλούν θλίψη παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή που ο πόλεμος μαίνεται κι οι Ουκρανοί πολίτες κρύβονται σε καταφύγια ή ψάχνουν τρόπους διαφυγής από τη χώρα, ένα θέμα που απασχολεί ακόμα είναι αυτό της... Eurovision.

Ο ουκρανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Suspilne ζήτησε από τους επίσημους διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού (EBU) - που φέτος θα γίνει στο "Pallaolimpico" του Τορίνο - να αποκλειστεί η συμμετοχή της Ρωσίας.

Ο Mykola Chernotytsky, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Suspilne, δήλωσε σε αυστηρό ύφος πως η Ρωσία δεν πρέπει να συμμετέχει στην Eurovision, καθώς είναι «επιτιθέμενος και παραβάτης του διεθνούς δικαίου» κι ότι η παρουσία της εκεί «υπονομεύει την ίδια την ιδέα του διαγωνισμού» για την ενθάρρυνση της ελευθερίας του λόγου και της ενότητας.

🇺🇦 Suspilne (UA:PBC) demands to terminate the membership of the Russian state-controlled media in @EBU_HQ.



The following appeal was sent to @DelphineErnotte.#RussiaInvadedUkraine #EurovisionWithoutRussia https://t.co/dIRWQLklQA