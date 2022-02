Μυστήριο με τα «Ζ» που φέρουν τα ρωσικά άρματα μάχης: Στρατηγικό ή σημαίνει… Ζελένσκι;

Viral έχουν γίνει στο διαδίκτυο τα σήματα «Ζ» που έχουν ζωγραφίσει οι Ρώσοι στα άρματα μάχης τους και οι ειδικοί προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις για το τι σημαίνουν.

Σε σκέψεις, αλλά και σε σενάρια φαντασίας έχει μπει πολύς κόσμος που προσπαθεί να μάθει τι σημαίνουν τα «Ζ», που έχουν ζωγραφισμένα πάνω τους τα ρωσικά άρματα μάχης. Πλάνα και φωτογραφίες από τη μεταφορά τους στο Ντονμπάς έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα ένα πέπλο μυστηρίου να τα περιβάλλει, καθώς κανείς ειδικός δεν είναι σε θέση να απαντήσει!

Ρωσικά τανκς, οχήματα ανεφοδιασμού και εκτοξευτές πυραύλων φέρουν ένα μεγάλο «Ζ», μέσα σε ένα μεγάλο τετράγωνο και ο ερευνητής δημοσιογράφος, Άρικ Τόλερ, ήταν μεταξύ των πρώτων που ανέφερε το «μυστήριο» λέγοντας μάλιστα ότι η υπηρεσία του «παρακολουθούσε αυτά τα πράγματα ασταμάτητα για οκτώ χρόνια», αλλά δεν είχε δει τότε σύμβολο σαν αυτό.

More Z-marked vehicles. This time moving through the village of Belyanka, Belgorod Oblast.

50.465925, 37.195805https://t.co/q4m2OPkrIC pic.twitter.com/x4RlgXTzWR