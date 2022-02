Θεούλης Τζάρετ Άλεν, δεν διέκοπτε το Pokémon Legends: Arceus για να ενημερωθεί για τη συμμετοχή του στο NBA All Star Game!

Απίστευτο περιστατικό με τον νεαρό παίκτη να δείχνει απασχολημένος με τον τίτλο της Nintendo.

Όπως θα έχετε ήδη διαβάσει στο Gazzetta, ο Τζάρετ Άλεν θα συμμετάσχει στο πρώτο All Star Game της καριέρας του, καθώς κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Τζέιμς Χάρτνεν και μάλιστα σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Όπως αποκαλύπτει ο Έβαν Νταμάρελ (συντάκτης του Fear the Sword και παρουσιαστής της εκπομπής Locked on Cavs), ο Άλεν δέχτηκε το σχετικό τηλεφώνημα από τον προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς για να ενημερωθεί για τη συμμετοχή του, αλλά απάντησε σχεδόν επιγραμματικά, καθώς έπαιζε Pokemon Legends: Arceus και δεν μπορούσε να διακόψει το παιχνίδι του για να συζητήσει περαιτέρω για το θέμα!

#Cavs head coach J.B. Bickerstaff said that Jarrett Allen was unable to pause Pokemon Legends: Arceus so that’s what led to a quick conversation about him being named to the All-Star team.



Allen seemed to appreciate the message and went back to playing. February 15, 2022

Όπως αποκαλύπτεται από τα social media του, ο Άλεν είναι φανατικός gamer και φίλος της Nintendo, έχοντας δηλώσει πως το αγαπημένο του παιχνίδι είναι το The Legend of Zelda: Ocarina of Time και πως το Super Smash Bros. είναι σίγουρα στο Top 5 του.

My favorite would have to be Zelda: Ocarina of Time. But SSB is definitely top 5 September 12, 2017

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έκθεσης E3 2016, είχε κάνει και μια ανάρτηση για το The Legend of Zelda: Breath of the Wild!

Zelda: Breath of the Wild, is about to be one of the best in the series since OoT... #E32016 — Jarrett Allen (@_bigjayy_) June 14, 2016

