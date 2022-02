Ο Τζάρετ Άλεν θα συμμετάσχει στο πρώτο All Star Game της καριέρας του, αντικαθιστώντας τον τραυματία Τζέιμς Χάρντεν.

Η τιμή για τον Τζάρετ Άλεν θα είναι διπλή. Θα γίνει για πρώτη φορά All Star, στη θέση του τραυματία Τζέιμς Χάρντεν, και θα το κάνει στην έδρα της ομάδας του, των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο σέντερ των Καβς επιλέχθηκε από τον κομισάριο του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ για να προστεθεί στην ομάδα που έχει κάπτεν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Τη φετινή σεζόν ο Άλεν αποτελεί βασικό μέλος των εκπληκτικών Καβαλίερς και μετράει (σε 49 αγώνες) έχει 16.2 πόντους, 11.1 ριμπάουντ, 1.3 μπλοκ και 1.8 ασίστ.

Cavaliers center Jarrett Allen will replace James Harden in the NBA All-Star Game.



This is the first All-Star selection of Allen's career. He is averaging 16.2 PPG and 11.1 RPG this season. pic.twitter.com/xsyPGIibVQ