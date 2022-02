Αποκαλύφθηκε πως ο 50 Cent τραγούδησε ανάποδα στο ημίχρονο του Super Bowl (vid)

Ο 50 Cent έκλεψε την παράσταση, στο ημίχρονο του Super Bowl, ανάμεσα σε μια Dream Team της ραπ-χιπ χοπ μουσικής σκηνής και όλοι αναρωτιούνται για το «μυστικό» πίσω από την… ανάποδη εμφάνισή του.

Πολλοί είπαν πως ότι το καλύτερο σόου που έγινε ποτέ στο ημίχρονο του Super Bowl. Η αφρόκρεμα της ραπ-χιπ χοπ αμεριμανικής σκηνής εμφανίστηκε στο stage και οι Dr.Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige και Kendrick Lamar ξεσήκωσαν τον κόσμο όλο, εντός του SoFi Stadium της Νότιας Καλιφόρνιας αλλά και εκτός…

Κερασάκι στην τούρτα ήταν η έκπληξη με τον 50 Cent. Την ώρα που οι Dre και Snoop Dogg σκύβουν και δείχνουν το έδαφος, η κάμερα κατέβηκε και έδειξε κάτω από τη σκηνή. Εκεί που υπήρχαν χορεύτριες και ο… 50 Cent ανάποδα να ραπάρει τη μεγάλη του επιτυχία "In Da Club" του 2003. Ανάποδα…

Πολλοί απόρησαν πως έγινε αυτό και εύλογα το μυαλό τους πήγε σε εφέ, μοντάζ, κάποιον αντικατοπτρισμό που τον έδειχνε ανάποδα ενώ αυτός ήταν κανονικά, κάποιο μηχάνημα ίσως που τον κρατούσε. Τίποτα απ΄όλα αυτά. Κανείς δεν σκέφτηκε την απλή λογική, μέχρι που αποκαλύφθηκε.

Ένας τυχερός θεατής που ήταν στο γήπεδο και τραβούσε βίντεο αποκάλυψε όλο το… τρικ, το οποίο είναι… κανένα τρικ. Ο 50 Cent (το πραγματικό του όνομα είναι Κέρτις Τζάκσον) απλά προχώρησε στην κάτω σκηνή (από πάνω ράπαραν ο Dr.Dre και ο Snoop Dogg), πιάστηκε από ένα μονόζυγο, έφερε τα πόδια του πάνω και τα έπιασε εκεί, με αποτέλεσμα να κρεμαστεί ανάποδα. Τόσο απλό. Μπορεί να είναι 46 ετών, να έχει πάρει κιλάκια, αλλά μην ξεχνάτε πως ήταν φέτες και σούπερ γυμνασμένος, οπότε… η τέχνη δεν ξεχνιέται. Κι αυτό το έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακό.



Everyone talking about how fat 50 is now I bet none of y’all could get up there, hang upside down & rap. GTFOH.. y’all can’t even do a pull up BE REAL @50cent pic.twitter.com/zKAQSWC0U4