Αστυνομικοί της Βρετανίας έσωσαν γυναίκα που βρισκόταν 3.000 μίλια μακριά

Μια γυναίκα που βρισκόταν στον Καναδά σώθηκε από την αστυνομία της Βρετανίας.

Το αστυνομικό τμήμα στο Durham της Αγγλίας βοήθησε στο να σωθεί μια γυναίκα που κινδύνευε παρά το γεγονός ότι βρισκόταν 3.000 μίλια πιο μακριά, στον Καναδά.

Η αστυνομία του Durham επικοινώνησε διαδικτυακά με μια ταλαιπωρημένη γυναίκα που ανέφερε ότι ένας εισβολέας προσπαθούσε να μπει στο σπίτι της, στην περιοχή Durham. Μόνο που αναφερόταν στο Durham του Καναδά.

«Χρειάζομαι βοήθεια, πρόκειται να έρθει, είναι στο σπίτι», έλεγε στο μήνυμά της η γυναίκα πριν σταματήσει να επικοινωνεί. Παρά το γεγονός ότι είχε καλέσει σε αστυνομικό τμήμα άλλης χώρας, η γραμμή παρέμεινε ανοιχτή και οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την κλήση.

Έτσι επικοινώνησαν με τους αξιωματικούς της περιφερειακής αστυνομικής υπηρεσίας του Durham στο Οντάριο. Λίγο αργότερα Καναδοί αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι της γυναίκας όπου εντόπισαν έναν 35χρονο άνδρα.

Ο ύποπτος αρνήθηκε να υπακούσει στα αιτήματα των αστυνομικών, ωστόσο μισή ώρα αργότερα συνελήφθη. «Η ομάδας μας με γρήγορη σκέψη βοήθησε στο να σωθεί μια γυναίκα 3.000 μίλια μακριά, από έναν εισβολέα που μπήκε στο σπίτι της, ανέφερε η αστυνομία του Durham της Αγγλίας στο Twitter.

🌎 Our quick-thinking control room team helped save a woman 3,000 miles away after an intruder got into her home.



We were contacted on Wednesday on our online Live Chat facility by a distressed woman who reported an intruder trying to get into her home in Durham, Canada. pic.twitter.com/AqbLX1Vazd