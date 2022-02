Louie Louie: Το θρυλικό τραγούδι της ροκ που απασχόλησε το FBI και έδινε 1.000 δολάρια για τους «κρυφούς» στίχους του (vid)

Το παρασκήνιο πίσω από το τραγούδι «Louie Louie» που έγινε τεράστια επιτυχία από τους Kingsmen και αντικείμενο έρευνας του FBI σαν σήμερα το 1964.

Όλοι έχουν σιγοτραγουδήσει το «Louie Louie» από τους Kingsmen (και όχι μόνο). Πρόκειται για ένα κομμάτι-θρύλο στην ιστορία της ροκ μουσικής, το οποίο γράφτηκε από τον Richard Berry το 1955. Κυκλοφόρησε το 1957 στη δεύτερη πλευρά του single «You are my sunshine», αλλά δεν έκανε αμέσως επιτυχία.

Λίγα χρόνια αργότερα ο συνθέτης αφού δεν είχε κερδίσει ιδιαίτερα χρήματα από το τραγούδι, πούλησε 750 δολάρια τα δικαιώματά του προκειμένου να καλύψει τα έξοδα του γάμου του. Η δημοφιλία του «Louie Louie» άλλαξε άρδην το 1963, όταν και ηχογραφήθηκε από τους Kingsmen. Η ηχογράφηση κόστισε μόνο 50 δολάρια και έγινε με μια μόνον εκτέλεση, μια εκτέλεση που έμεινε στην ιστορία για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι για το λάθος της. Περίπου στη μέση του κομματιού και πριν τελειώσει το σόλο της κιθάρας, ο τραγουδιστής ξεκινά νωρίτερα. Καταλαβαίνει όμως ότι κάτι δεν πάει καλά, σταματά και το κενό καλύπτεται με ένα γύρισμα του ντράμερ. Κατόπιν το τραγούδι συνεχίζεται κανονικά. παραγωγός προφανώς, δεν ήθελε να διαθέσει χρήματα για να νοικιάσει περισσότερη ώρα το στούντιο κι έτσι έμεινε και εκδόθηκε αυτή η λανθασμένη εκτέλεση.

Ο δεύτερος λόγος που έμεινε στην ιστορία είναι οι στίχοι του. Η ηχογράφηση δεν είναι και η καλύτερη δυνατή με αποτέλεσμα να μην ακούγονται ξεκάθαρα οι στίχοι του. Έτσι ξεκίνησε μια φήμη ότι πίσω από τα ακατάληπτα λόγια κρύβονται βωμολοχίες που περιγράφουν τον ναυτικό να κάνει έρωτα με την κοπέλα του. Κάτι τέτοιο, όπως ήταν φυσικό και επόμενο εκείνη την εποχή, οι νέοι ενθουσιάστηκαν με τους υποτιθέμενους «κρυφούς» στίχους, ενώ πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές δεν το έπαιζαν γι αυτό τον λόγο.

Το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις με αποτέλεσμα στις 8 Φεβρουαρίου 1964 να αναλάβει δράση το FBI, έπειτα από επιστολές εξαγριωμένων και ανήσυχων γονέων. Επίσης, πρόσφεραν 1.000 δολάρια σε όποιον θα κατάφερνε να διακρίνει τις βωμολοχίες πίσω από τους στίχους του. Ήταν συνήθεια της εποχής το FBI να αναλαμβάνει τέτοια θέματα. Μετά από έρευνα δύο ετών και σε μια αναφορά 120 σελίδων, το FBI κατέληξε πως δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό πίσω από τους στίχους. Οι άνδρες του FBI λέγεται ότι συνέταξαν έκθεση, η οποία συμπέραινε ότι το τραγούδι «ήταν ακατανόητο σε όποια ταχύτητα κι αν ακουγόταν». Παραδόξως, το FBI δεν ήρθε ποτέ σε επικοινωνία με τον Jack Ely, τον άνθρωπο πίσω από το μικρόφωνο των Kingsmen.

Εκτός από τους Kingsmen, έχει εκτελεστεί από τους Paul Revere & the Raiders (1963), The Beach Boys (1964), Otis Redding (1964), The Angels (1964), The Kinks (1964), The Sandpipers (1966), Travis Wammack (1966), The Sonics (1966), Mongo Santamaria (1967), Frank Zappa and the Mothers of Invention (1967), Iggy Pop (1972), Patti Smith (1975), Motörhead (1978), Bruce Springsteen (1978), Black Flag (1981), κ.α.

Οι στίχοι

Louie Louie, oh no, you take me where ya gotta go, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby

Louie Louie, oh baby, take me where ya gotta go

A fine little girl, she waits for me

Me catch the ship across the sea

Me sailed the ship all alone

Me never think I'll make it home

Louie Louie, oh no no no, me gotta go, oh no

Louie Louie, oh baby, me gotta go

Three nights and days I sailed the sea

Me think of girl constantly

On the ship, I dream she there

I smell the rose in her hair

Louie Louie, oh no, me gotta go, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby

Louie Louie, oh baby, me gotta go

Okay, let's give it to 'em right now

Me see

Me see Jamaica, the moon above

It won't be long me see me love

Me take her in my arms and then

I tell her I'll never leave again

Louie Louie, oh no, me gotta go, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, baby

Louie Louie, oh baby, me gotta go

I said me gotta go now

Let's hustle on out of here

Let's go