Δύο νέα παιχνίδια προστέθηκαν στη λίστα των mobile games στο Netflix (vid)

Η δημοφιλής πλατφόρμα προσφέρει άλλα δύο videogames στους συνδρομητές της.

Το Netflix έχει καταστήσει σαφές πως θα στηρίξει τους πελάτες του και με videogames που θα προσφέρει μέσω του ίδιου app, και επενδύει περαιτέρω στην ενότητα αυτή.

Η δημοφιλής πλατφόρμα video streaming πρόσθεσε δύο νέα παιχνίδια για τους συνδρομητές της, τα Arcanium: Rise of Akhan και Krispee Street.

Το πρώτο είναι διαθέσιμο για iOS και Android και προσφέρει μάχες με κάρτες στη λογική του Hearthstone. To δεύτερο είναι διαθέσιμο για iOS και Android και βασίζεται στον εντοπισμό αντικειμένων, ενώ προσφέρει και ένα ειδικό mode χαλάρωσης.

Στο ελληνικό Netflix app προσφέρονται αυτή τη στιγμή τα Arcanium: Rise of Arkhan, Teeter (Up), Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Wonderputt Forever, Dominoes Café, Knittens , Krispee Street, Asphalt Xtreme, Bowling Ballers, Shooting Hoops και Card Blast.