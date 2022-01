Το αμάξι της βυθιζόταν σε ποτάμι στον Καναδά κι εκείνη έβγαζε selfie! (vid)

Αφού βυθιζόταν που βυθιζόταν, η γυναίκα αποφάσισε να απαθανατίσει τη στιγμή.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε έναν παγωμένο ποταμό στον Καναδά, με μια γυναίκα οδηγό που έβγαζε selfie ενώ το αυτοκίνητό της βυθιζόταν!

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα οδηγούσε σε ένα παγωμένο ποτάμι στα περίχωρα της Οττάβα όταν ξαφνικά ο πάγος έσπασε και το αμάξι της άρχισε να βυθίζεται.

Εκείνη είχε βγει έξω, είχε σταθεί πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου και αντί να τρέξει ή να κάνει κάτι για να μην πάθει τίποτα, εκείνη άρχισε να βγάζει φωτογραφίες.

CTV's Dave Charbonneau speaks to those first on the scene after a woman drove her car on the ice and plunged through. https://t.co/509Fmu3h7m