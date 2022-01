Το «χειρότερο ραντεβού» με τον Ντι Κάπριο που «πολεμούσε με φωτόσπαθο των Star Wars» αποδείχθηκε… fake

Ένας σατιρικός λογαριασμός στο Twitter, έγραψε ότι η Camila Morrone χαρακτήρισε το ραντεβού της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως «το χειρότερο που είχα ποτέ». Μόνο που οι δυο τους είναι ακόμη μαζί.

Ο μαγικός κόσμος του ίντερνετ, του Τwitter και των social media μπορεί να «ταξιδέψει» σε χρόνο dt μια εντελώς ψεύτικη είδηση ή να τη «μεταφράσει» όπως θέλει. Τελευταίο «θύμα», αυτού ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ένας σατιρικός λογαριασμός στο Twitter, έγραψε ότι, η Camila Morrone χαρακτήρισε το ραντεβού της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως «το χειρότερο που είχα ποτέ», γιατί, ο διάσημος ηθοποιός νοίκιασε ένα ιδιωτικό σινεμά για χάρη της και την έβαλε να δει όλα τα Star Wars. Μάλιστα, ο ίδιος κρατούσε ένα φωτόσπαθο και προσποιούνταν ότι έδινε γαλαξιακές μάχες.

BREAKING: Leonardo DiCaprio’s ex-girlfriend, Camila Morrone details the “worst date of my life” with the actor.



“He rented out a whole cinema, and made me watch every single ‘STAR WARS’ movie while he ran around with his lightsaber pretending to fight bad guys.” pic.twitter.com/uE5EnZMOp5