Τσουνάμι μεγαλύτερο του ενός μέτρου από την έκρηξη του Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι (vids)

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για αρκετά νησιωτικά κράτη ύστερα από έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα.

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στην Τόνγκα με αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις για τσουνάμι για αρκετά νησιωτικά κράτη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν εικόνες από τα κύματα που χτυπούν τα σπίτια των κατοίκων.

Κύματα τσουνάμι παρατηρήθηκαν στις πρωτεύουσες της Τόνγκα και της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc