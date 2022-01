Σάλος με τον ράπερ Kodak σε αγώνα των «Florida Panthers»: Νόμιζαν οτι κάνει σεξ, ενώ τελικά του χόρευε μια γυναίκα (vid)

Βιάστηκαν όλοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Μερικές φορές τα φαινόμενα απατούν. Κάτι που ισχύει και στην περίπτωση του γνωστού ράπερ Kodak, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral.

Ο ράπερ, λάτρης του NHL (χόκεϊ επί πάγου) και υποστηρικτής των Florida Panthers εθεάθη στην ιδιωτική του σουίτα να παρακολουθεί αγώνα της ομάδας του μαζί με μία κοπέλα.

Ωστόσο, ένας θαυμαστής κατέγραψε ένα βίντεο με τον ράπερ και την φίλη του να κουνιούνται... περίεργα και όλοι υπέθεσαν ότι έκαναν σεξ. Το βίντεο ανέβηκε στο Twitter και πολύ γρήγορα ξέσπασε σάλος.

I think Kodak found something better to do at the Panthers game pic.twitter.com/oZlUn06tt3