Έφτιαξε 17 προφίλ στο Instagram και έστελνε απειλές στον εαυτό της, κατηγορώντας τον πρώην της

Η Courtney Ireland-Ainsworth προσπαθούσε να βάλει στην φυλακή τον πρώην σύντροφό της, Louis Jolly, κατηγορώντας τον για απειλές.

Άδοξο τέλος είχε τελικά η προσπάθεια της Courtney Ireland-Ainsworth να ενοχοποιήσει τον πρώην σύντροφό της, Louis Jolly για τις δήθεν απειλές που της έκανε, με στόχο να καταλήξει στην φυλακή.

Η 20χρονη πλέον κάτοικος του Ράνκορ, στην ευρύτερη περιοχή του Λίβερπουλ, συνολικά κατέθεσε δέκα αναφορές στην αστυνομία, στις οποίες ισχυριζόταν πως ο 22χρονος πλέον άνδρας απειλούσε να την μαχαιρώσει.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ο Louis Jolly συνελήφθη 6 φορές, πέρασε 81 ώρες υπό κράτηση, του τοποθετήθηκε ηλεκτρονικός δέκτης, ενώ έχασε ακόμα και την δουλειά του.

Είναι χαρακτηριστικό πως προκαλούσε καταστροφές στο σπίτι της και του της χρέωνε, ενώ είχε φτάσει στο σημείο ακόμα και να αυτοτραυματιστεί.

Τα περισσότερα ψέματα όμως, έρχεται μία στιγμή που αποκαλύπτονται και έτσι έγινε και με την περίπτωση της Courtney Ireland-Ainsworth.

Όταν λοιπόν η αστυνομία πήρε στα χέρια της, τα στοιχεία από το Facebook, είδε οτι τουλάχιστον 17 λογαριασμοί στο Instagram είτε είχαν δημιουργηθεί με το μέιλ της, είτε είχαν την IP του σπιτιού και του κινητού της τηλεφωνούν.

Έτσι, πίσω στον Δεκέμβριο του 2020, η υπόθεση άρχισε να ξεσκεπάζεται και να βγαίνει η πραγματικότητα στην επιφάνεια.



Courtney Ireland-Ainsworth made 10 police statements claiming her ex was harassing and stalking her.https://t.co/11plyLBKoV