Ο διαβόητος δολοφόνος που απέδρασε σαν κύριος από τον Κορυδαλλό: Η ερωμένη ψυχολόγος των φυλακών τον έντυσε… γιατρό!

Πέρα από κάθε φαντασία η απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού του διαβόητου δολοφόνου Πίτερ Σέντομ, που στις ΗΠΑ κινδύνευε με θανατική ποινή. Ο ρόλος της ερωμένης ψυχολόγου Όλγας Ατζαμόγλου.

To story θα μπορούσε να είναι «κεντημένο» σε ένα υπέροχο λογοτεχνικό βιβλίο μυθοπλασίας, σε μια σειρά must see του Netflix! Με την απαραίτητη υποσημείωση όμως και στα δύο: Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Γιατί η απόδραση – από την πύλη και περπατώντας σαν κύριος- του διαβόητου και κατά συρροή δολοφόνου Πίτερ Σέντομ, από τις φυλακές Κορυδαλλού τον Μάιο του 2002, με την αμέριστη βοήθεια της ψυχολόγου των φυλακών Όλγας Ατζαμόγλου, με την οποία φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση, είναι πέρα για πέρα αληθινή.

Η 45χρονη τότε ψυχολόγος, εν διαστάσει με τον σύζυγό της και μητέρα δύο παιδιών, είχε ντύσει σε γιατρό τον διαβόητο δολοφόνο, που απειλούνταν στις ΗΠΑ με θανατική ποινή, φορώντας του κοστούμι, περούκα και γυαλιά μυωπίας για να έχει μια πιο πειστική εμφάνιση. Πότε τον πήραν χαμπάρι οι σωφρονιστικοί; Το βράδυ της ίδιας μέρας, μετά την καθιερωμένη καταμέτρηση που έκαναν.

Η οικογένεια Γρηγοράκου και η ομολογία

Ο Πίτερ Σέντομ ήρθε στην Ελλάδα, στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και γρήγορα «συνδέθηκε» με την ξακουστή οικογένεια Γρηγοράκου, κάνοντας κάθε λογής δουλειά για λογαριασμό της. Από εκτελέσεις μέχρι διακίνηση ναρκωτικών. Αργότερα, στράφηκε κατά των πρώην συνεργατών του, δίνοντας στοιχεία για τη δράση τους. Ο ίδιος κατηγορήθηκε –μεταξύ άλλων- για τη δολοφονία της Στεφανίας Σαρδή κατ’ εντολή των «αφεντικών» του και στο δικαστήριο αιφνιδιάζει τους πάντες ομολογώντας την ενοχή του.

Κινδύνευε με θανατική ποινή στις ΗΠΑ

Η καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη, διόλου τον ενοχλεί, καθώς έτσι εξασφαλίζει τη μη έκδοσή του στις ΗΠΑ όπου εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία 7 δολοφονιών και απειλούνταν με θανατική ποινή.

Ο Πίτερ Σέντομ μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και από εκείνο το σημείο και μετά σχεδίαζε συνεχώς την απόδρασή του.

Η σχέση με την ψυχολόγο Όλγα Ατζαμόγλου

Σύντομα ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με την ψυχολόγο των φυλακών, Όλγα Ατζαμόγλου, την οποία επισκέπτονταν συχνά στο γραφείο της. Οι ψίθυροι στις φυλακές Κορυδαλλού δεν αργούν να κάνουν λόγο για ερωτική σχέση. Ο 30χρονος τότε Σέντομ, το εκμεταλλεύεται στο έπακρον, καθώς βλέπει μια μεγάλη ευκαιρία για την απόδρασή του.

Η Όλγα Ατζαμόγλου εκείνη την περίοδο είναι 45 ετών, μητέρα δύο παιδιών και εν διαστάσει με τον σύζυγό της.

Περνούσε μεταμφιεσμένος από τους ελέγχους

Τη μέρα που είχε σχεδιαστεί η απόδραση, η ψυχολόγος είχε καλέσει τέσσερις φορές στην πύλη, ζητώντας να ενημερωθεί αν είχε φτάσει ο γιατρός που (υποτίθεται) περίμενε. Ένας γιατρός, όπως είχε ενημερώσει, ήταν υπεύθυνος για ένα από τα προγράμματα απεξάρτησης που έτρεχαν εκείνη την περίοδο.

Περίπου στις 16:30 το απόγευμα πέρασε από τέσσερις διαφορετικούς ελέγχους μέχρι την έξοδο από το σωφρονιστικό κατάστημα. Η ψυχολόγος έδειξε μόνο εκείνη ταυτότητα, ενώ ο συνοδός της, ο γιατρός, δεν χρειάστηκε να επιδείξει τίποτα, απλά περνούσε τους ελέγχους μαζί της. Η Όλγα Ατζαμόγλου ενημέρωνε πως είναι ο γιατρός που περίμενε και οι φύλακες βλέποντας έναν άντρα με κοστούμι, περούκα, γυαλιά μυωπίας, πείθονταν πως όντως επρόκειτο περί γιατρού.

Η εξαφάνιση του Πίτερ Σέντομ, από τις φυλακές Κορυδαλλού, έγινε αντιληπτή το βράδυ εκείνης της μέρας, μετά την καταμέτρηση των κρατουμένων, καθώς έλειπε ένας. Στο γραφείο της ψυχολόγου βρέθηκαν τα ρούχα του.

Η επιστολή της ψυχολόγου στα παιδιά της

Ένα ανθρωποκυνηγητό ξεκίνησε αμέσως για τον εντοπισμό τους, οι φύλακες καθαιρέθηκαν αυτόματα και η έρευνα ξεκίνησε, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Δεν κατάφεραν να τους βρουν. Η ψυχολόγος, έναν χρόνο μετά την απόδραση τους έστειλε μια επιστολή στα δύο παιδιά της και σε αυτήν υπήρχαν ξεκάθαρες ενδείξεις για ανάπτυξη ερωτικής σχέσης με τον κατά συρροή δολοφόνο.

Αρκετοί όμως εκτίμησαν πως το κείμενο της επιστολής υπαγορεύθηκε από τον Σέντομ στην ψυχολόγο και ότι γενικότερα εκείνη εξαναγκάστηκε με τη βία. Σε κάποιο σημείο του γράμματος η Όλγα Ατζαμόγλου ανέφερε πως σύντομα θα ερχόταν το τέλος που θα την δικαίωνε για τις επιλογές της.

Νεκρή στην Κολομβία η ψυχολόγος

Όποια κι αν ήταν η αλήθεια, είτε είχαν ερωτική σχέση είτε εξαναγκάστηκε, ποτέ δεν θα έρθει στην επιφάνεια, καθώς και οι δυο τους, αργότερα, βρέθηκαν νεκροί. Σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κολομβία, βρέθηκε νεκρή η Ελληνίδα ψυχολόγος και σύμφωνα με το υπόμνημα των Κολομβιανών διπλωματών, είχε καταλύσει με έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων και μετά την αποχώρησή του ανακαλύφθηκε η σορός της. Ο Σέντομ θεωρήθηκε φυσικά υπεύθυνος για το θάνατό της.

Νεκρός από ναρκωτικά στη Βενεζουέλα ο Σέντομ

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, το 2008, ο Αμερικανός δολοφόνος βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Βενεζουέλα. Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για θάνατο που προήλθε από χρήση ναρκωτικών. Μία εξάρτηση που είχε από πολύ νεαρή ηλικία, πριν καν ακόμα μπλέξει με το έγκλημα.