Eurofighter στην Τουρκία: Όταν η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

Επιμέλεια: Newsroom
Αν και η Τουρκία ξεκίνησε επίσημα τις προσπάθειες για την απόκτηση του Eurofighter Typhoon το 2022-2023, η σχέση της με το αεροσκάφος χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980.

Πριν από λίγες μέρες αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Βρετανίας - Τουρκίας για τα Eurofighter η οποία χαρακτηρίστηκε ως «η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής μαχητικών αεροσκαφών για μια γενιά» από τον Βρετανό πρωθυπουργό που επισκέφθηκε τη χώρα

Εξ΄ αρχής έμπειροι αναλυτές απόρησαν με το γεγονός ότι η Τουρκία θα δαπανήσει το τεράστιο ποσό των περίπου 8 δισεκατομμυρίων λιρών για τη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ κατά την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα.

