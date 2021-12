Γυναίκα με κατεβασμένη μάσκα χαστούκισε και έφτυσε 80χρονο σε αεροπλάνο, γιατί δεν φορούσε μάσκα… ενώ έτρωγε (vid)

Όλη η παράνοια σε ένα βίντεο. Η γυναίκα που έχει κατεβασμένη τη μάσκα, φωνάζει και κτυπάει 80χρονο, γιατί δεν φοράει μάσκα, ενώ αυτός της εξηγεί ότι… τρώει. Συνελήφθη από το FBI.

Ένα απίστευτο και καθόλα παρανοϊκό επεισόδιο έλαβε χώρα σε πτήση της αμερικανικής Delta Airlines, με τους επιβάτες να καταγράφουν με τα κινητά τους, μία γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να φωνάζει σε έναν 80χρονο άντρα, γιατί δεν φορούσε τη μάσκα του.

Προσέξτε τώρα τις διαφορές:

Πριν συνεχίσουμε να δώσουμε μια διευκρίνιση. Karen, αποκαλούν οι Αμερικανοί, κάθε γυναίκα που έχει τέτοια συμπεριφορά. Που φωνάζει, που κτυπιέται, που βιαιοπραγεί, που έχει τέτοια συμπεριφορά. Ο ηλικιωμένος άντρας, την αποκαλεί Karen και σε κάποια φάση όμως ξεφεύγει και την λέει κα…λα (bitch). Εκείνη τον χαστουκίζει, ενώ στη συνέχεια τον φτύνει στο πρόσωπο.

Επιβάτες και αεροσυνοδοί, δεν την κάνουν καλά, αλλά με τα πολλά την απομακρύνουν.

Οι αρχές περίμεναν στην πύλη το αεροπλάνο να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ Τζάκσον, όπου η «Karen» τέθηκε υπό κράτηση από το FBI .

Η Delta Airlines εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό:

«Για καταστάσεις σαν αυτές είναι σπάνιες για τη συντριπτική πλειοψηφία των πελατών μας και

τη Delta είναι μηδενική η ανοχή, τόσο για απείθαρχη συμπεριφορά στα αεροδρόμιά μας όσο και στα αεροσκάφη μας».

Σημειώνεται, πως οι επιβάτες που επιδεικνύουν απείθαρχη συμπεριφορά μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 37.000 δολάρια ανά παράβαση ή να διωχθούν με ποινικές διώξεις.

The #Karens have OFFICIALLY LOST IT and going #CovidCrazy 🤦🏼‍♀️when you can get an 80 year old white man to refer to you as a “#Karen”, then ahh. You my friend have earned every definition of the word🥴.. and what’s with the double standard? Hitting and spitting?!!! 🤬 pic.twitter.com/lGRruFVAfX