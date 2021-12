Γυμναστής στην Αμερική πήρε σκόπιμα 30 κιλά για να αποδείξει σε πελάτη του ότι μπορεί να τα χάσει σε έξι μήνες (vid)

Πήρε σκόπιμα 30 κιλά και τα έχασε σε διάστημα έξι μηνών.

Ένας personal trainer στις ΗΠΑ πήρε σκόπιμα 30 κιλά με σκοπό να τα χάσει σε έξι μήνες, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα την προσπάθεια απώλεια βάρους που έκανε ένας πελάτης και να διαπιστώσει αν η ηλικία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ντρου Μάνινγκ έκανε μια τέτοια δίαιτα. Το 2014 είχε πάρει 35 κιλά και τα έχασε μέσα σε ένα χρόνο, για να αποδείξει στους πελάτες του, που υποστήριζαν ότι δεν μπορούσαν να χάσουν κιλά ότι είναι τεμπέληδες.

My 2nd Fit2Fat2Fit journey is officially over!



THANK YOU all for the love & support during these crazy experiments.



Please help me spread this movement of empathy by developing empathy for ourselves first & foremost!



The journey continues at https://t.co/PiPCgjXlei pic.twitter.com/Jw6HBgB31i