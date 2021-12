Ολοκληρώθηκε η «Σαγράδα Φαμίλια» μετά από 1.5 αιώνα, με το άστρο 5.5 τόνων! (vids)

Το άστρο τοποθετήθηκε στον πύργο της Παναγίας, ο οποίος είναι ο 2ος μεγαλύτερος σε όλο τον κόσμο.

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Άντονι Γκαουντί, η εκκλησία «Σαγράδα Φαμίλια», ολοκληρώθηκε μετά από 150 χρόνια. Παρουσία πλήθους κόσμου, τοποθετήθηκε το τελευταίο κομμάτι, που φωτίζει σε όλο τον ουρανό της Βαρκελώνης, ένα άστρο βάρους 5.5 τόνων, που αλλάζει όλο τον ορίζοντα της πόλης.

We’ve inaugurated the tower of the Virgin Mary! pic.twitter.com/wKDWF5JZeA — La Sagrada Família (@sagradafamilia) December 9, 2021

Η «Σαγράδα Φαμίλια» είναι μεγάλη ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη Βαρκελώνη σχεδιασμένη από τον Καταλανό αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί (1852-1926). Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και το Νοέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και έγινε Βασιλική και μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία και να την παρακολουθήσουν οι πιστοί.

And here is, the Sagrada Familia star being lit for the very first time tonight after being installed a few days ago. #Barcelona #SagradaFamilia pic.twitter.com/k2Ol3WJKFT — Esme Fox (@EsmeFox) December 8, 2021

Αν και η κατασκευή της «Σαγράδα Φαμίλια» είχε ξεκινήσει το 1882, όταν το έργο ανέλαβε ο Γκαουντί το 1883, τη μεταμόρφωσε με το αρχιτεκτονικό και μηχανικό στυλ του συνδυάζοντας το γοτθικό ρυθμό και μορφές Μοντερνισμού με φιλόδοξες διαρθρωτικές κολόνες και αψίδες.

Barcelona is shining with a new star.

Sagrada Familia is a piece of art in the middle of the city. ⭐️ pic.twitter.com/hU1G7wrHjH — Nuria Pastor (@npastohe) December 8, 2021

Ο Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία του χρόνια στο έργο και όταν πέθανε το 1926, λιγότερο από το ένα τέταρτο του έργου είχε ολοκληρωθεί. Η κατασκευή της «Σαγράδα Φαμίλια» προχώρησε με αργούς ρυθμούς καθώς βασιζόταν σε ιδιωτικές δωρεές, διακόπηκε από τον Ισπανικό Εμφύλιο και επανέκτησε περιοδική πρόοδο τη δεκαετία του '50.

Η «Σαγράδα Φαμίλια» έχει διχάσει τους πολίτες της Βαρκελώνης για τους λόγους ότι συναγωνίζεται με τον Καθεδρικό Ναό της Βαρκελώνης, για το σχέδιο του Γκαουντί και την πιθανότητα ότι η δουλειά που έγινε μετά το θάνατό του δεν βασίστηκε στο σχέδιό του και πιο πρόσφατα για το υπόγειο τούνελ ενός υπόγειου τρένου της Ισπανίας που μπορεί να διαταράξει τη σταθερότητα του κτιρίου.