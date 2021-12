Τα 10 πιο σημαντικά «Σαν Σήμερα»: Η δημιουργία της UNICEF

Σαν σήμερα το 1946 δημιουργείται η UNICEF, η οποία θα βραβευτεί για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης το 1965.

Σαν σήμερα το 1946 δημιουργείται η UNICEF, μία οργάνωση του ΟΗΕ για τα παιδιά, τιμημένη το 1965 με βραβείο Νόμπελ για την προσφορά της. Ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 από τη γενική συνέλευση του νεοσύστατου τότε διεθνούς οργανισμού για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε σημαντικά γεγονότα της 11ης Δεκεμβρίου είχαμε:

1844: Ο δρ. Τζον Ριγκς εφαρμόζει για πρώτη φορά αναισθησία για την εξαγωγή δοντιού του συναδέλφου του δρ. Χόρας Γουέλς, χρησιμοποιώντας νιτρικό οξείδιο.

1886: Η Dial Square FC, μία ποδοσφαιρική ομάδα από το Γούλιτς, δίνει τον πρώτο αγώνα της και συντρίβει με 6-0 την Eastern Wanderers. Αργότερα θα γίνει πασίγνωστη ως Arsenal FC.

1920: Ιρλανδικός πόλεμος της ανεξαρτησίας: Σε αντίποινα για ενέδρα του ΙΡΑ, βρετανικές δυνάμεις καίνε και λεηλατούν πολυάριθμα κτίρια στο Κορκ της Ιρλανδίας. Πολλοί πολίτες ανέφεραν επίσης ότι ξυλοκοπήθηκαν, πυροβολήθηκαν, ληστεύτηκαν και εξυβρίστηκαν από τις βρετανικές δυνάμεις.

1922: Γεννήθηκε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης.

1941: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Πολωνία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία.

1946: Δημιουργείται η UNICEF, που θα βραβευτεί για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης το 1965.

1968: The Rolling Stones Rock and Roll Circus: Οι Rolling Stones πραγματοποιούν στο Λονδίνο συναυλία με τη συμμετοχή των Jethro Tull, The Who, Γιόκο Όνο κ.ά., η οποία μαγνητοσκοπείται και ηχογραφείται.

1990: Καθιερώνεται για πρώτη φορά στη Βουλή η ώρα του πρωθυπουργού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απαντά στον Χαρίλαο Φλωράκη για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

1997: Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, που διεξάγεται στο Κιότο της Ιαπωνίας, υπογράφεται συνθήκη, η οποία προβλέπει μείωση της εκπομπής ρύπων για τις ανεπτυγμένες χώρες κατά μέσο όρο 5,2% από τα επίπεδα του 1990, για τα χρόνια 2008 - 2012. (Το Πρωτόκολλο του Κιότο)

1999: Στο Ελσίνκι, στη διάσκεψη των ηγετών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζεται η προσέγγιση της Ευρώπης με την Τουρκία, αποσυνδέεται το Κυπριακό από την ένταξη της Κύπρου, καλείται η Τουρκία να εκδημοκρατιστεί και να παραπέμψει την επίλυση των τυχόν διαφορών της με την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.