La Casa de Papel: Η εξήγηση πίσω από τη σκηνή που διαμόρφωσε το φινάλε της σειράς

Η σκηνή που άλλαξε το φινάλε του La Casa De Papel, μάς άφησε με ένα βασικό ερώτημα. Προφανώς ακολουθούν spoilers.

Αυτό ήταν, λοιπόν. Το La Casa De Papel, το Money Heist, η Τέλεια Ληστεία ή όπως θες πες το, έριξε αυλαία μετά από πέντε σεζόν. Το μεγάλο σχέδιο του Καθηγητή ολοκληρώθηκε και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Η ισπανική-σειρά φαινόμενο σκαρφάλωσε αμέσως στην κορυφή του Top-10 του Netflix, ωστόσο οι πιο παρατηρητικοί φανς έμειναν με μία μεγάλη απορία στο φινάλε. Κι αυτή δεν είναι άλλη από το «τι τελικά έγραφε ο Καθηγητής στο σημείωμα που άφησε στον Ραφαέλ». Μιλάμε, φυσικά, για μια σκηνή, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του σεναρίου και για την οποία ποτέ δεν μάθαμε την ακριβή εξήγησή της.

Αν δεν έχεις δει το φινάλε του La Casa De Papel, καλύτερα να σταματήσεις την ανάγνωση εδώ. Ακολουθούν spoilers.

Πάμε τώρα στο θέμα μας. Αν προσέξεις ξανά όλα τα flashbacks του τελευταίου κύκλου, καταλαβαίνεις, γιατί η σειρά μας σύστησε τον Ραφαέλ, τον γιο του Μπερλίν. Όλα τα στοιχεία «φώναζαν» πως θα παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στο φινάλε της σειράς. Κι έτσι και έγινε.

Το συγκεκριμένο σημείωμα, για οποίο μιλήσαμε παραπάνω, αποτελεί την «τελευταία χάρη», που ζητάει ο Καθηγητής από την Αλίσια Σιέρα. Της το έδωσε λίγο πριν παραδοθεί στην αστυνομία, λέγοντάς της κάτι στο αυτί. Στο τελευταίο επεισόδιο του La Casa De Papel, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που της ψιθύρισε ήταν να το δώσει στον ανιψιό του. H Aλίσια το έκανε αμέσως μόλις ήρθε αντιμέτωπη με εκείνον.

Ο Ραφαέλ πήρε το σημείωμα και η σκηνή κόπηκε απότομα. Στο επόμενο πλάνο, τον είδαμε μαζί μα την Τατιάνα (πρώην σύζυγο του Μπερλίν) να κοιτούν τον άδειο πλέον λάκκο (χωρίς τον χρυσό) λέγοντας πως «αυτό θα ήθελε εκείνος». «Σίγουρα θα σου δώσει το μερίδιό σου;», τον ρωτάει εκείνη, με τον γιο του Μπερλίν να απαντά «ναι, είναι οικογενειακό θέμα».

Το σημείωμα δεν διαβάστηκε ποτέ on camera. Ουσιαστικά, όμως, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο μοίρασμα του χρυσού. Ο Καθηγητής ήξερε πως για να ολοκληρωθεί το σχέδιό του για την Τέλεια Ληστεία, έπρεπε να κάνει ένα deal με τον Ραφαέλ. Πιθανότατα δίνοντάς του ένα μέρος του χρυσού και στον Ραφαέλ, τιμώντας τη μνήμη του Μπερλίν.

Τι μπορεί να έγραφε, όμως; Όπως συζητείται τις τελευταίες ώρες στα social media, μία εξήγηση θα ήταν το «οικογενειακή παράδοση», όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του τελευταίου επεισοδίου του La Casa de Papel. Επίσης, θα μπορούσε να του είχε γράψει πως «αυτό θα ήθελε ο Μπερλίν», όπως ακριβώς και η ατάκα, που ακούμε να λέει ο Ραφαέλ.

Υπάρχει, βέβαια, και το ενδεχόμενο οι σεναριογράφοι να μην αποφάσισαν ποτέ ποια «ατάκα» θα ήταν πιο δυνατή στο σημείωμα κι έτσι να επέλεξαν να μην την φανερώσουν στο επεισόδιο, αφήνοντας τον κάθε φαν, να δημιουργήσει τη δική του θεωρία. Όπως και να ‘χει, αυτό που έγραψε ο Καθηγητής «δούλεψε» εξαιρετικά.

