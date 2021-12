Βίντεο που κόβει την ανάσα: Πετάει πάνω από ενεργό ηφαίστειο στα 9 μέτρα και ξεσπά σε πανηγυρισμούς (vid)

Ο πιλότος πέταξε πάνω από το χιονισμένο ηφαίστειο και περνώντας μόλις στα 9 μέτρα ύψος με τη στολή του που είχε φτερά, αρχίζει να πανηγυρίζει για την επίτευξη του μεγάλου και παράτολμου στόχου του.

Μία παράτολμη πτήση επιχείρησε ένας άντρας με τη βοήθεια και χορηγία της Red Bull που πέταξε πάνω από το ηφαίστειο Villarrica της Χιλής.

Όπως θα δείτε οι δυσκολίες του εγχειρήματος είναι μεγάλες, καθώς εν πρώτοις το ηφαίστειο είναι ενεργό και πέραν του καπνού που βγάζει, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, σε αντίθεση με το υπόλοιπο περιβάλλον που είναι παγωμένο και απόλυτα καλυμμένο με χιόνι.

Ο πιλότος πέταξε πάνω από το χιονισμένο ηφαίστειο και περνώντας μόλις στα 9 μέτρα ύψος με τη στολή του που είχε φτερά, αρχίζει να πανηγυρίζει για την επίτευξη του μεγάλου και παράτολμου στόχου του.



COMIN' IN HOT: A wingsuit pilot pulls a death-defying feat by flying around 30 feet into the crater of an active volcano, before escaping. https://t.co/CaX8twvFXN pic.twitter.com/WXN1Z9i5dp