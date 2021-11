NASA: Έτοιμη για εκτόξευση η πρώτη αποστολή «τεστ» πλανητικής άμυνας, έναντι πιθανού κινδύνου από αστεροειδή (vid)

Η εκτόξευση της DART θα καλυφθεί ζωντανά από την τηλεόραση της NASA.

Η αποστολή DART (Double Asteroid Redirection Test) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), που ετοιμάζεται να εκτοξευθεί στις 24 Νοεμβρίου, θα συντριβεί στον μικρό δορυφόρο Δίμορφο του αστεροειδούς Δίδυμου το φθινόπωρο του 2022, σε μια "πρόβα" πλανητικής άμυνας σε περίπτωση που ένας τέτοιος διαστημικός βράχος αποτελέσει απειλή για τη Γη στο μέλλον.

Θα είναι το πρώτο τεστ μιας τεχνολογίας αποτροπής ενός καταστροφικού αστεροειδούς. Ενώ κατά καιρούς διάφορα διαστημικά σκάφη έχουν ηθελημένα και μη πέσει πάνω σε ουράνια σώματα, θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο σκοπίμως στο όνομα σωτηρίας της Γης από έναν μελλοντικό κίνδυνο.

Η πρόσκρουση της διαστημοσυσκευής DART στον αστεροειδή με ταχύτητα 6,6 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο θα έχει ως στόχο να τον εκτρέψει ελαφρά από την τροχιά του, κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί μελλοντικά να γίνει με κάποιον άλλο μεγάλο αστεροειδή που υπάρχει κίνδυνος η τροχιά να τον φέρει ακριβώς πάνω στον πλανήτη μας.

Το κόστους 330 εκατομμυρίων δολαρίων σκάφος DART προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το πρωί της Τετάρτης (περίπου στις 08:20 ώρα Ελλάδας) από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια πάνω σε ένα πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας Space X και, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να φθάσει στο τέλος του 2022 στον στόχο του, τον Δίδυμο (διαμέτρου περίπου 800 μέτρων) και στο μικρότερο «ταίρι» του, τον Δίμορφο (διαμέτρου 160 μέτρων). Οι ίδιοι δεν αποτελούν κίνδυνο για τον πλανήτη μας.

