Τεραστίων διαστάσεων: Τα 5 μεγαλύτερα σάντουιτς της Αθήνας δεν αστειεύονται

Τυριά, μπιφτέκια, αλλαντικά, τηγανητά αυγά, πατάτες και πολλά ακόμα υλικά μέσα σε ένα λαχταριστό σάντουιτς. H μάχη είναι άνιση απέναντι σε αυτά τα θηρία.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου, γνωρίζουν πολύ καλά την αγάπη μου για τα σάντουιτς. Η καλύτερα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «λατρεία»; Ναι, θα μπορούσε. Όπως ακριβώς και ο Joey στα Φιλαράκια, όμως, δύσκολα μοιράζομαι ένα σάντουιτς. Όσο τεράστιο κι αν είναι, θα «παλέψω» μέχρι τέλους για να το αποτελειώσω.

Αν είσαι άνθρωπος, που λατρεύει αυτή την γλυκιά αγκαλιά ενός μεγάλου ψωμιού σε ζεστά αλλαντικά, τυριά ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, με καταλαβαίνεις απόλυτα. Εδώ δεν μιλάμε για ένα hot dog ή ένα burger. Μιλάμε για ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ. Μια «βρωμιά», που έχει συνδεθεί με ξενύχτι, ποδοσφαιρικούς αγώνες ή απλά μεγάλη πείνα.

Και τι καλύτερο από το να αντιμετωπίσεις την πείνα σου με μερικά από τα μεγαλύτερα σάντουιτς της Αθήνας; Αν σου αρέσουν τα challenges, εδώ θα βρεις τον «μάστορά» σου. Παρακάτω θα δεις τη λίστα με τα πέντε μεγαλύτερα σάντουιτς της πρωτεύουσας, τα οποία δεν αστειεύονται. Πολλοί προσπάθησαν να τα ολοκληρώσουν και άφησαν τον αγώνα στην μέση. Σε περίπτωση που ανήκεις στην κατηγορία των «γενναίων», όμως, σου αξίζει ένα αργό χειροκρότημα πριν ριχτείς στη μάχη.

Cantiniero

Ξεκινάμε την περιπλάνηση στα θηριώδη σάντουιτς της πόλης από το Cantiniero, ένα μαγαζί (δύο για την ακρίβεια - ένα σε Χαλάνδρι και ένα σε Νέα Φιλαδέλφεια) που στηρίζει το μότο «το μέγεθος μετράει». Γι’ αυτό και έχουν αποφασίσει να βάλουν στο μενού τους το μακρύτερο σάντουιτς της Αθήνας μήκους πενήντα εκατοστών. Μπορείς να βάλεις μέσα ό,τι κρεατικό τραβάει η όρεξή σου (από κοτομπουκιές μέχρι πανσέτα), συν πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι και τυρί. Με την τιμή του να είναι γύρω στα έξι ευρώ, το λες και τίμιο. Πρέπει να πας, όμως, πεινασμένος για να το τελειώσεις.

Cantiniero, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου 26, Νέα Φιλαδέλφεια και Σωκράτους 2, Χαλάνδρι, τηλ. 210 2516950

Jackaroo

Εδώ πάμε στην κατηγορία «τέρατα». Το Jackaroo στον Πειραιά είναι «αδερφάκι» του γνωστού για τις μεγάλες μερίδες του, Μπαρ Μπεε Κιου, οπότε καταλαβαίνεις. Οι ατραξιόν του καταστήματος είναι τα Mega Beef και Mega Fried Chicken στα 12.90 ευρώ. Tι έχει μέσα για παράδειγμα το πρώτο; Πέντε μπιφτέκια, έξι φέτες μπέικον και τρία τηγανητά αυγά. Ευκολάκι;

Jackaroo, Σωτήρος Διός 45, Πειραιάς, τηλ. 210 4100015

S & M sandwichmania

Aς πεταχτούμε και μια βόλτα στα δυτικά προάστια και στο Χαϊδάρι, για να κάνουμε μια στάση μπροστά από την S & M sandwichmania. Για τους πραγματικά πεινασμένους υπάρχει η «τρομακτική» επιλογή του cheesesteak all in one large με μοσχάρι ψιλοκομμένο, cheddar, προβολόνε, αυγά τηγανητά, πίκλες, μελιτζάνα, σωταρισμένο κρεμμύδι, πατάτες τηγανητές και σως στα 12.60 ευρώ. Άνιση μάχη.

S & M sandwichmania, Στρ. Καραϊσκάκη 75, Χαϊδάρι, τηλ. 210 5323933

Η Κρήτη

Αν δεν μένεις σε κάποια περιοχή κοντά στον Νέο Κόσμο, πιθανότατα να μη γνωρίζεις το συγκεκριμένο μαγαζί. Η Κρήτη βρίσκεται στο ίδιο σημείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ταΐζοντας (κυρίως) τους πρωινούς πεινασμένους, μιας και λειτουργεί από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα. Το μαγαζί έχει γίνει διάσημο για τα τεραστίων διαστάσεων σάντουίτς του με ομελέτα, πατάτες, μπέικον, λουκάνικο, ντομάτα, φέτα, ένταμ, μορταδέλα, μαρούλι, μουστάρδα, κέτσαπ και μαγιονέζα. Θα το βρεις σε τρία μεγέθη, μικρό (2.70 ευρώ), μεσαίο (3.30 ευρώ) και μεγάλο (3.80 ευρώ).

Η Κρήτη, Ιππώνακτος 54, Νέος Κόσμος, τηλ. 210 9023132

Στου Nick

Ένα μαγαζί «θρύλος» στο Βοτανικό. Μπορεί να μην σε εντυπωσιάσει εξωτερικά, αλλά αν μπεις μέσα και παραγγείλεις το περίφημο σάντουιτς του Νικ, είναι δεδομένο πως το στομάχι σου θα σε ευχαριστεί. Με ένα μεγάλο ψωμάκι ανοιγμένο στα δύο, που έχει μέσα του χοιρινό σούβλας (ή μπιφτέκι, λουκάνικο και μπριζόλα), άπειρες πατάτες, ντομάτα, φέτα, κέτσαπ και μουστάρδα και μια τιμή γύρω στα έξι ευρώ, είναι ό,τι πρέπει για να καλύψει την πείνα σου. Μη βάζεις και στοίχημα ότι το καταφέρνεις μόνος σου.

Στου Nick, Αιγάλεω 37, Αθήνα, τηλ. 6973708851