Νεκρός από πυροβολισμούς ο γνωστός ράπερ Young Dolph (vid)

Ο Young Dolph είχε στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Το 2017 δέχτηκε πολλές σφαίρες έξω από κατάστημα παπουτσιών στο Χόλιγουντ

Ο 36χρονος ράπερ Young Dolph και πατέρας δύο παιδιών, πέθανε από πυροβολισμούς στο Μέμφις των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/11) η αστυνομία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο μουσικός δέχτηκε πυρά ενώ έμπαινε σε ένα μαγαζί.

Μάλιστα το TMZ ανέφερε έναν πυροβολισμό, με την σφαίρα να περνάει από τη τζαμαρία του καταστήματος.

Κάποιες από τις επιτυχίες του ήταν το "Major" και το "On the River". Το 2017 δέχτηκε πολλές σφαίρες έξω από κατάστημα παπουτσιών στο Χόλιγουντ. Τότε είχε τραυματιστεί στα χέρια και τους γλουτούς και είχε υποβληθεί σε επέμβαση.



On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C