Παγκόσμια οργή: Στο Κατάρ κατέβασαν από το αεροπλάνο Αυστραλές για να δουν αν είχαν γεννήσει πρόσφατα

Φαίνεται πως ο λόγος ήταν ένα μωρό που είχαν βρει στο αεροδρόμιο, μέσα σε κάδο σκουπιδιών τον Οκτώβριο του 2020. Το Κατάρ ζήτησε «συγγνώμη», αλλά έχει μηνυθεί και ίσως κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις.

Μια ομάδα γυναικών από την Αυστραλία μήνυσε τις αρχές του Κατάρ, όταν «διατάχθηκαν» αποχωρήσουν από μια πτήση και να υποβληθούν «στην πιο τρομακτική φυσική εξέταση», όπως ανέφεραν! Σε αυτό που περιέγραψαν ως «επίθεση»- με την έγκριση του κράτους- οι γυναίκες αυτές διατάχθηκαν να αποβιβαστούν από μια πτήση της Qatar Airways στο αεροδρόμιο της Ντόχα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στον δρόμο, όπου εκεί επί τόπου τους έγινε έρευνα και εξέταση από τις νοσοκόμες.

Για να καταλάβετε το είδος της εξέτασης και της έρευνας την οποία χαρακτήρισαν «επίθεση» τα «θύματα», οι νοσοκόμες ήθελαν να εξακριβώσουν αν οι γυναίκες αυτές είχαν γεννήσει πρόσφατα, καθώς είχαν βρει ένα μωρό μέσα σε κάδο στο αεροδρόμιο Hamad, τον Οκτώβριο του 2020.

Οι γυναίκες ανέφεραν πως δεν τους δόθηκε καμία εξήγηση για όλο αυτό που πέρασαν και τόνισαν πως ουδέποτε συναίνεσαν στις εξετάσεις, οι οποίες διήρκεσαν περίπου πέντε λεπτά, πριν τις οδηγήσουν πίσω στο αεροπλάνο.

Σε δήλωση που δόθηκε μέσω του δικηγόρου της, μια από τις γυναίκες είπε στο BBC News: «Ήμουν σίγουρη ότι είτε επρόκειτο να με σκοτώσει ένας από τους πολλούς άνδρες που κρατούσαν όπλα, είτε θα σκότωναν τον άντρα μου στο αεροπλάνο».

Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στην Αυστραλία, αρκετές από τις γυναίκες ανέφεραν το περιστατικό στην αστυνομία και η υπόθεση προκάλεσε παγκόσμια οργή.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ μάλιστα, Χαλίντ μπιν Χαλίφα μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Θάνι ζήτησε συγγνώμη στο Twitter: «Λυπούμαστε για την απαράδεκτη μεταχείριση των γυναικών επιβατών. Αυτό που έγινε δεν αντικατοπτρίζει τους νόμους ή τις αξίες του Κατάρ».

Το Κατάρ αργότερα ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό ενώ ένας υπάλληλος του αεροδρομίου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή. Οι γυναίκες ωστόσο λένε ότι οι περιπτώσεις τους έκτοτε... αγνοήθηκαν.

Ο Damian Sturzaker, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί επτά από τις γυναίκες, είπε στο BBC News ότι, παρά την απόπειρα συνεργασίας με τις αρχές του Κατάρ, η ομάδα είχε να «αντιμετωπίσει έναν τοίχο σιωπής».

