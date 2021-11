Ζήτησε συγγνώμη η τραγουδίστρια που ούρησε στο πρόσωπο θαυμαστή της: «Ξεπέρασα τα όρια» (vid)

Η Sophia Urista παραδέχθηκε ότι αυτή τη φορά ξεπέρασε τα όρια.

Σάλος έχει προκληθεί με το βίντεο στο οποίο η Sophia Urista, τραγουδίστρια των Brass Against, ούρησε στο πρόσωπο ενός θαυμαστή της πάνω στη σκηνή κατά την διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος.

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Η Sophia Urista ενώ τραγουδούσε το «Wake Up» των Rage Against the Machine παραπονέθηκε ότι έπρεπε να ουρήσει. Τότε κάλεσε κάποιον από κοινό της στη σκηνή, του ζήτησε να ξαπλώσει και στη συνέχεια αφού κατέβασε το παντελόνι της, στάθηκε από πάνω του και ούρησε στο πρόσωπό του.

«Πρέπει να ουρήσω. Και δεν μπορώ να φτάσω στην τουαλέτα. Έτσι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παράσταση από αυτό», είπε πριν την πράξη της, η οποία σόκαρε τον κόσμο που παρακολουθούσε τη συναυλία. Το θέμα πήρε διαστάσεις και η τραγουδίστρια έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη.

Στην απολογητική της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Sophia Urista έγραψε: «Γεια σε όλους. Θέλω να μιλήσω για την συναυλία μου στο φεστιβάλ. Πάντα ξεπερνούσε τα όρια στη μουσική μου και στην σκηνή. Εκείνο το βράδυ, τα ξεπέρασα κατά πολύ. Αγαπώ την οικογένειά μου, το συγκρότημά μου και τους θαυμαστές μου περισσότερο από οτιδήποτε και ξέρω κάποιοι πληγώθηκαν ή προσβλήθηκαν από αυτό που έκανα. Τους ζητώ συγγνώμη και θέλω να ξέρουν ότι δεν ήθελα να τους πληγώσω. Δεν είμαι μια σοκαριστική καλλιτέχνις. Πάντα θέλω να βάζω την μουσική μου πάνω από όλα. Είμαι ευγνώμων για την συνεχή αγάπη και στήριξή σας».