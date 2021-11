Η αστυνομία στη Νορβηγία πυροβόλησε και σκότωσε οπλισμένο με μαχαίρι, που επιτέθηκε σε πολίτες και την περίπολο (vids)

Πρόκειται για έναν Ρώσο ηλικίας 33 ετών που είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2020 να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από μια επίθεση με μαχαίρι έναν χρόνο νωρίτερα στο Όσλο.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε πως πυροβόλησε και σκότωσε σήμερα το πρωί στο Όσλο έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, που αποπειράθηκε να μαχαιρώσει άλλους ανθρώπους, κατόπιν επιτέθηκε σε μια αστυνομική περίπολο που πήγε να τον συλλάβει.

Man with knife tries to stab people on the streets of Oslo, Norway as he’s screaming «allahu akbar». Stabs police officer and gets shot dead. pic.twitter.com/ifgpE961vH