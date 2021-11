Πως θα παίξετε το Football Manager 2022 χωρίς να το αγοράσετε!

Κι όμως, μπορείτε να πάρετε μια γερή γεύση του τίτλου με μόλις €1 για 3 μήνες.

To Football Manager 2022 κυκλοφορεί επίσημα στις 9 Νοεμβρίου και έχει στόχο να φέρει στους PC gamers πολλές αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Φέτος, πάντως, οι φίλοι της σειράς θα μπορέσουν να παίξουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον τίτλο, χωρίς να τον αγοράσουν!

Συγκεκριμένα, Microsoft και SEGA προχώρησαν σε συμφωνία και έτσι το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο από αύριο στην συνδρομητική υπηρεσία Xbox Game Pass for PC, το λεγόμενο και “Netflix των videogames”. Με μια απλή συνδρομή, οι παίκτες έχουν πρόσβαση σε πάνω από 100 παιχνίδια για υπολογιστή κάθε μήνα, ενώ μπορούν να παίξουν (με όλες τις λειτουργίες και το περιεχόμενό τους) τίτλους της Microsoft από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας.

Ειδικά αυτήν την περίοδο, οι συνδρομητές του Xbox Game Pass for PC μπορούν να απολαύσουν τα Football Manager 2022 (από τις 09/11), το Age of Empires IV (διαθέσιμο ήδη), αλλά και το Forza Horizon 5 (από τις 09/11), μαζί με αρκετά ακόμη σημαντικά παιχνίδια όπως τα Destiny 2, Outriders, Back 4 Blood, It Takes Two, αλλά και πολλούς τίτλους από τις σειρές Yakuza, Wolfenstein, Elder Scrolls, Star Wars και όχι μόνο.

Στην παρούσα φάση, τέλος, «τρέχει» και μια προσφορά γνωριμίας, όπου με μόλις €1 μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Xbox Game Pass for PC για 3 μήνες! Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.