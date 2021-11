Η στιγμή που ο ράπερ Τράβις Σκοτ σταματάει τη συναυλία του για να καλέσει βοήθεια: Είναι λίγο πριν τη τραγωδία (vid)

«Είμαι απολύτως συντετριμμένος από αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Οι προσευχές μου πηγαίνουν στις οικογένειες των θυμάτων καθώς και σε όλους όσοι τραυματίστηκαν» έγραψε ο ίδιος.

Δεν το χωρά ανθρώπινος νους, αυτό που συνέβη στη συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ, στην οποία από το υπεράριθμο πλήθος, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Στον χώρο είχαν μπει υπεράριθμοι, κάτι που είχε παρατηρήσει και ο διάσημος ράπερ, με τους μπροστινούς πραγματικά να μην μπορούν να αναπνεύσουν από την πίεση.

Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι δεν έκανε κάτι, ωστόσο έρχεται ένα βίντεο για να αποδείξει το αντίθετο, με τον Σκοτ να διακόπτει το πρόγραμμα και να ζητάει βοήθεια βλέποντας πως από κάτω υπάρχει τραυματισμός.

Στο βίντεο φαίνεται ο ράπερ να τραγουδάει πάνω σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα και ξαφνικά καλεί να σταματήσει η μουσική καθώς παρατηρεί έναν θαυμαστή με δυσκολία αναπνοής στο μπροστινό μέρος του VIP τμήματος.

«Χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια, κάποιος πνίγεται εδώ», λέει ο Σκοτ, καλώντας τους θαυμαστές γύρω από το άτομο αυτό να «δημιουργήσουν απόσταση ασφαλείας».

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσα άτομα συμμετείχαν στη συναυλία, ωστόσο η αστυνομία του Χιούστον επιβεβαίωσε ότι περίπου 300 θεατές του φεστιβάλ νοσηλεύτηκαν επί τόπου για μικροτραυματισμούς μετά το περιστατικό.

Travis Scott pausing his performance & calling security to help a fan that passed out #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/pHMDEsOPgb