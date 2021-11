Συγκινητικό βίντεο από την Disney, με έναν πατριό να κάνει Χριστούγεννα με τα παιδιά της συντρόφου του (vid)

Η Disney θα παράσχει υποστήριξη άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Make-A-Wish International και στο δίκτυο των Συνεργατών τους σε όλο τον κόσμο.

Ένα άκρως συγκινητικό και οικογενειακό βίντεο animation κυκλοφόρησε η Disney ενόψει των Χριστουγέννων, που απεικονίζει έναν πατριό να περνάει τις πρώτες του γιορτές, με τη σύντροφό του και τα παιδιά του.

Το τρίλεπτο βίντεο είναι «ντυμένο» με ένα πρωτότυπο φιλανθρωπικό τραγούδι, το «Love Runs Deeper», που ερμηνεύει ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy Αμερικανός μουσικός της τζαζ Γκρέγκορι Πόρτερ.

Το βίντεο αποτελεί μέρος της εορταστικής καμπάνιας «From Our Family To Yours», για την υποστήριξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης για παιδιά «Make-A-Wish». Παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και η φιλανθρωπική οργάνωση πραγματοποιεί ευχές τους.

Η Disney θα παράσχει υποστήριξη άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Make-A-Wish International και στο δίκτυο των Συνεργατών τους σε όλο τον κόσμο. Υποστήριξη, που θα αποτελείται από οικονομικές δωρεές και δώρα κάθε είδος.

Μέσα στο βίντεο, μπορεί κανείς να παρατηρήσει κρυμμένα «Easter Eggs» της Disney και της Make-A-Wish, καθώς επίσης και δύο έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από παιδιά που υποστηρίζονται από τη φιλανθρωπική οργάνωση.

Το ένα από αυτά είναι σχεδιασμένο από τον 13χρονο Dylan, του οποίου η ζωγραφιά φαίνεται στο ψυγείο της οικογένειας.

Η Τασία Φιλιππάτος, SVP της Disney EMEA δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε για άλλη μια φορά τον μακροπρόθεσμο φιλανθρωπικό συνεργάτη μας τη Make-A-Wish μέσω της καμπάνιας μας για τα Χριστούγεννα».