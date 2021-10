Όλος ο κόσμος ψάχνει γιατί ο Zuckerberg έχει μία μπάρμπεκιου σος στην βιβλιοθήκη του

Όσο ο CEO του Facebook ανακοίνωνε το Meta οι χρήστες του twitter παρατήρησαν τη μπάρμπεκιου σος σε ρόλο στηρίγματος στα βιβλία του.

Ο Mark Zuckerberg μέσω ενός βίντεο παρουσίασε την αλλαγή του ονόματος της εταιρείας του σε Meta και εξήγησε το επόμενο βήμα της τεχνολογίας και των social media που θα έρθουν σε μια εικονική πραγματικότητα.

Ο CEO του Facebook έβγαλε το βίντεο μέσα από το σπίτι του και στο background φαίνεται η βιβλιοθήκη του. Μόνο που οι χρήστες του twitter παρατήρησαν κάτι μη συμβατό.

Ένα μπουκάλι μπάρμπεκιου σος, το οποίο είχε τον ρόλο του στηρίγματος στα βιβλία του. Όπως καταλαβαίνει κανείς προκλήθηκε ένας μικρός χαμός και όλοι ψάχνουν γιατί ο Zuckerberg, έχει μια μπάρμπεκιου σος στη βιβλιοθήκη του και όχι στην κουζίνα.

I'm really confused as to why Mark Zuckerberg has a bottle of Sweet Baby Ray's BBQ sauce on the shelf in his living room pic.twitter.com/JUJdBZdK0Y — WOLF 🐺 (@WOLF_Financial) October 28, 2021

Το Apex Marketing πάντως προχώρησε το όλο θέμα ακόμα παραπάνω, αναφέροντας πως ακόμη και χωρίς να φαίνεται το λογότυπο στο μπουκάλι, η σος είναι της Sweet Baby Ray, η οποία εταιρεία αξίζει περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια.



Mark Zuckerberg using a bottle of Sweet Baby Ray's bbq sauce as a bookend, totally normal human behavior pic.twitter.com/tnT3wjQeJe — 🎃Minoru-kun🎃 (@Minoru79) October 28, 2021

Mark Zuckerberg: Get me something that humans like so people don't think I am a robot.



Assistant: Here is a bottle of Sweet Baby Ray's BBQ Sauce.



Mark Zuckerberg: Great! Put that on my bookshelf so I look like a common man. pic.twitter.com/wqh4rswmZR — Wickedshrapnel (@wickedshrapnel) October 28, 2021