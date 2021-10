Για το 2022 μεταφέρθηκαν οι PS5 και Xbox Series X/S εκδόσεις των Cyberpunk 2077 και The Witcher 3

Οι δύο τίτλοι της CD Projekt RED καθυστερούν για άλλη μια φορά.

Η CD Projekt RED, εταιρεία υπεύθυνη για τα The Witcher 3: Wild Hunt και Cyberpunk 2077, ανακοίνωσε πως η μεταφορά των δύο τίτλων της σε κονσόλες νέας γενιάς (PS5 και Xbox Series X/S) μεταφέρεται για το 2022.

Η εταιρεία σημείωσε πως και τα δύο παιχνίδια χρειάζονται περαιτέρω δουλειά για να μεταφερθούν επαρκώς στα νέα μηχανήματα και ως εκ τούτου πήρε αυτήν την απόφαση. To Cyberpunk 2077 κυκλοφορεί ήδη για PC, PS4 και Xbox One, ενώ το The Witcher 3: Wild Hunt κυκλοφορεί ήδη για PC, PS4, Xbox One και Nintendo Switch.

H next-gen έκδοση του Cyberpunk 2077 αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ η αντίστοιχη για το The Witcher 3: Wild Hunt πάει για το δεύτερο τρίμηνο του 2022.