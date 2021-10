Πέθανε ο Άγγλος βουλευτής που δέχθηκε απανωτές μαχαιριές: Συνελήφθη ο δράστης (vid)

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη μετά την επίθεση και δεν αναζητεί άλλους υπόπτους.

Υπέκυψε στα τραύματά του ο Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, Ντέιβιντ Έιμς, μετά από πολλά χτυπήματα με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα σε εκκλησία.

Όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, ένας άντρας εισέβαλε σε μια συνάντηση με ψηφοφόρους από την εκλογική περιφέρειά του και μαχαίρωσε πολλές φορές τον 69χρονο που εκπροσωπεί το Σάουθεντ Ουέστ του Έσεξ (ανατολική Αγγλία).

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη μετά την επίθεση και δεν αναζητεί άλλους υπόπτους σε σχέση με το συμβάν.

Πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε το δίκτυο Sky News δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς έξω από την εκκλησία καθώς και ασθενοφόρα.



Aerial pictures show an air ambulance at the scene in Leigh-on-Sea, Essex, where Conservative MP David Amess has been stabbed https://t.co/ItKZ7yxQQo pic.twitter.com/358uY5mIVY