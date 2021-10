Ο Salt Bae των φτωχών: Πουλάει την χρυσή μπριζόλα 600 ευρώ πιο φθηνά (vid)

O Scott Matthews προσφέρει την χρυσή μπριζόλα των εστιατορίων του Salt Bae πολύ φθηνότερα από ότι ο Τούρκος.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο Salt Bae έρχεται στην επικαιρότητα για διάφορους λόγους, με τον τελευταίο να είναι οι τσουχτερές τιμές του εστιατορίου που άνοιξε πρόσφατα στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Knightsbridge που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις.

Ειδικά το κόστος μίας tomahawk μπριζόλας που έφτανε τα 734 ευρώ (630 λίρες) έγινε viral, με τον κόσμο να αντιδρά για το πόσο ακριβή ήταν, αν και όποιος πηγαίνει στα καταστήματά του, γνωρίζει οτι θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

#Nusret Who’s Rolling to The Knightsbridge Branch?



£18 for 2 cokes 🤯



Must be .2 of Coke 😫 pic.twitter.com/6IH4s2JIgm