Τρολάρουν τον Salt Bae για τις τιμές στο νέο εστιατόριό του: «Πρέπει να πουλήσω το νεφρό μου» (vid)

Συνεχίζεται ο σάλος με τις τιμές στο νέο εστιατόριο που άνοιξε ο Salt Bae στο Λονδίνο που είναι κάπως τσιμπημένες.

Εδώ και περίπου 10 ημέρες, ο Salt Bae έχει ανοίξει το νέο του εστιατόριο, αυτή την φορά στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Knightsbridge. Ωστόσο όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, απευθύνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν την οικονομική άνεση να πληρώσουν τα γεύματα του Τούρκου...

Οι τιμές του προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ένα Red Bull ξεπερνάει τα 13 ευρώ, ένα μπέργκερ πάνω από 110 ευρώ, ενώ στο μενού υπάρχει και η μπριζόλα Tomahak που κοστίζει, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 734 ευρώ.

