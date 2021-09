Χαμός με τις τιμές στο νέο εστιατόριο του Salt Bae: Η απόδειξη που έγινε viral (pics)

O Salt Bae άνοιξε νέο εστιατόριο στο Λονδίνο και η απόδειξη με τις τιμές που κυκλοφόρησε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Τα εστιατόρια του Salt Bae σε όλο τον κόσμο, δεν φημίζονται για τις ελκυστικές τιμές τους. Το αντίθετο. Θεωρείται από τα πιο ακριβά του είδους, ειδικά το τελευταίο του που άνοιξε το Λονδίνο πριν από λίγες μέρες.

Ωστόσο, στο επίκεντρο δεν έχει βρεθεί τόσο το φαγητό που προσφέρει και η ποιότητά του, αλλά το πόσο κοστίζουν αυτά που έχει στον κατάλογο.

Αφορμή αποτέλεσε μία απόδειξη από αυτό που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, με το τελικό ποσό να προκαλεί ίλιγγο, καθώς φτάνει τις 1.812 λίρες που αντιστοιχούν σε 2.113 ευρώ.

Μπορεί όσοι επισκέπτονται το εστιατόριο στο Knightsbridge να γνωρίζουν τί τους περιμένει, αλλά όπως και να το κάνουμε κάποια πράγματα προκαλούν εντύπωση.

Όπως για παράδειγμα η μεγάλη Tomahak που κοστίζει 734 ευρώ, τα αναψυκτικά που κάνουν 10 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το τσάι είναι δωρεάν.

Το πιο επιτυχημένο σχόλιο, το έκανε κάποιος που έγραψε: «Είναι πιο φθηνό να πάρεις το αεροπλάνο και να φας στο εστιατόριό του Salt Bae στην Τουρκία, παρά σε αυτό του Λονδίνου. 9 λίρες για ένα Red Bull. 630 λίρες για μία Tomahak. Όχι ευχαριστώ.».

It’s cheaper to fly and have food at Salt Bae’s Turkish restaurant than to go to the London one. £9 for coke. £630 for Tomahawk steak. No thank you. pic.twitter.com/PufkwKzthM