Έρευνα αποκαλύπτει το θρίλερ που προκάλεσε τις περισσότερες αϋπνίες (vids)

Μια έρευνα εταιρείας ανέλυσε κάποια δεδομένα και κατέληξε στην πιο τρομακτική ταινία που προκάλεσε τις περισσότερες αϋπνίες.

Οι ειδικοί στη μελέτη ύπνου της εταιρείας «Beds Divan» ανέλυσαν τις τάσεις αναζήτησης και τα δεδομένα του IMDb για να καταλήξουν στις 25 πιο τρομακτικές ταινίες που είναι πιθανό να προκαλέσουν αϋπνίες.

«Αναλύσαμε πάνω από 50.000 κριτικές στο IMDb για τις 25 κορυφαίες ταινίες τρόμου και καταγράψαμε τον αριθμών των λέξεων που ήταν συνώνυμες με το «τρομακτικό», αναφέρει η ιστοσελίδα.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας με βαθμολογία 2.805 βρίσκεται το «Blair Witch Project», που είναι πολύ μπροστά από τις ταινίες «The Ring», «The Exorcist», «The Conjuring» και «2017’s It».

Το «Blair Witch Project» κυκλοφόρησε το 1999. Γράφτηκε, σκηνοθετήθηκε και επιμελήθηκε από τους Daniel Myrick και Eduardo Sánchez.

Η ιστορία ακολουθεί τρεις κινηματογραφιστές σε μια απλή βόλτα στο δάσος, όπως αυτή ξεκίνησε να είναι. Γρήγορα όμως εξελίσσεται σε μια ταινία τρόμου, καθώς οι τρεις φίλοι χάνουν απροσδόκητα τον προσανατολισμό τους και το ηθικό τους αρχίζει σιγά σιγά να εξασθενεί αφού αδυνατούν να βρουν το δρόμο της επιστροφής.

Η κατάσταση χειροτερεύει καθώς η πείνα προστίθεται στα προβλήματά τους και οι αλληλοκατηγορίες οξύνουν το ήδη τεταμένο κλίμα. Καθώς η νύχτα πέφτει ένα αόρατο στοιχείο θα ταράξει την ηρεμία της σκηνής όπου πρόκειται να περάσουν τη βραδιά....

Το επόμενο πρωί θα τους βρει ψυχολογικά εξουθενωμένους και κάθε απόθεμα ψυχραιμίας θα εξαντληθεί με αυτά που πρόκειται να ανακαλύψουν, ενώ ο δρόμος της επιστροφής φαίνεται οριστικά χαμένος. Τελικά θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που κινηματογραφούν δεν είναι «η ιστορία ενός θρύλου» - η αρχική τους αποστολή δηλαδή, αλλά η ίδια τους η μοίρα απέναντι σε ένα τρόμο πέρα από κάθε φαντασία.

Η λίστα με τις 25 ταινίες τρόμου