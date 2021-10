Μετά από 2 χρόνια επιτέλους αφαιρέθηκε ένα λάστιχο από τον λαιμό ελαφιού (vids)

Δύο χρόνια είχε σφηνώσει στο λαιμό ελαφιού ένα λάστιχο, μέχρι που έπειτα από πολλές προσπάθειες κατάφεραν να του το αφαιρέσουν.

Για δύο χρόνια ένα ελάφι σε δάσος του Κολοράντο ταλαιπωριόταν, καθώς ένα λάστιχο είχε κολλήσει γύρω από το λαιμό του.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, οι δασοφύλακες προσπάθησαν τέσσερις φορές να αφαιρέσουν το λάστιχο από τον λαιμό του ζώου.

Χρειάστηκε να ηρεμήσουν το ελάφι και να του κόψουν τα κέρατα, αλλά παρόλα αυτά η επιχείρηση δεν ήταν εύκολη.

Περιγράφοντας τις προσπάθειες ο ένας από τους δύο δασοφύλακες είπε: «Ήταν πολύ δύσκολο να το αφαιρέσουμε. Έπρεπε να το τραβήξουμε διότι δεν ήταν δυνατό να το κόψουμε. Ευτυχώς ο λαιμός του ζώου είχε λίγο περιθώριο».

Και συνέχισε: «Θα προτιμούσαμε να κόψουμε το ελαστικό και να αφήσουμε τα κέρατα, αλλά δεν ήταν εύκολο και έπρεπε να το βγάλουμε με κάθε τρόπο».

Οι δύο ήρωες έμειναν ικανοποιημένοι όταν διαπίστωσαν ότι ο λαιμός του ελαφιού ήταν σε καλή κατάσταση μετά την αφαίρεση του ελαστικού. Το τρίχωμα του ζώου είχε τριφτεί και υπήρχε μια μικρή ανοιχτή πληγή.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



Story: https://t.co/WHfkfPuAck



📸's courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk