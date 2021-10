Θέμης Αδαμαντίδης: «Όλοι έχουμε πάθη, άκακα τουλάχιστον για τους υπόλοιπους» (vid)

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το «Just the two of us» και τη Σάσα Σταμάτη λέγοντας ότι ίσως θα πρέπει να το πάρει λίγο περισσότερο πάνω του.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και μεταξύ άλλων δέχθηκε ερώτηση για το θέμα με τον τζόγο.

Ο τραγουδιστής αρχικά απάντησε πως: «Με το χρήμα έχω την χειρότερη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το χρήμα είναι για να μας εξυπηρετεί, στα θέλω μας. Δεν μπορεί να αλλάξει θέση για μένα, να το υπηρετήσω. Γιατί και με τα λίγα μπορώ και με τα πολλά ακόμα περισσότερο μπορώ».

«Είχα δυσκολίες στην πορεία μου. Όταν ήμουνα απ' έξω από τα κανάλια για επτά χρόνια, όσο κράτησε και μια Χούντα», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τα πάθη του απάντησε: «Όλοι έχουμε πάθη, άκακα τουλάχιστον για τους υπόλοιπους».

Γι' αυτά που έχουν γραφτεί για εκείνον είπε πως: «Κι εμείς έχουμε αρκετή επιφάνεια και γράφουμε κι εμείς. Είναι δικαίωμά μου, καλύτερα να έχω αυτά τα πάθη παρά κάποια άλλα».

Μάλιστα ρωτήθηκε για τον λόγο που σε δύο από τους πέντε γιους του έχει δώσει το όνομα Θέμης Αδαμαντίδης κι εκείνος απάντησε ότι: «Επειδή μπόρεσα και μου αρέσει το όνομά μου».